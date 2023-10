Serie D, il Mestre fa cinque su cinque: miglior partenza di sempre

Mestre - Breno 3-2



Marcatori: 2’ Barzon, 25’ Ndreca, 32’ Maritato, 49’ Ndreca, 73’ Maritato.



Mestre: Yabre, Brigati, Maset, Mozzo, Frison, Carini (32’ Salomone), Boscolo Papo, Ndreca (61’ Casarotto), Miccoli (75’ Imputato), Barzon (75’ Moraschi). A disp: Bonardi, Marella , De Leo, Montalto, Carli. All: Gianpietro Zecchin.



Breno: Recaldini (46’Del Vechio), Tagliani, Marcolin (67’ Pelamatti), Quaggiotto, Vita, Negretti (55’Kasa) , Lieto (46’ Melchiori). Maritato, Cristini (69’Arpini), Baschirotto, Scanzi. A disp: Albini, Bassini, Bracato, Meni. All: Davide Bersi.



Arbitro: Orlandi di Siracusa, Assistenti: Anile di Acireale e Rizzo di Enna



Espulsi: Mozzo per doppia ammonizione al 70’ e l’allenatore Bersi al 74’



Ammoniti: Mozzo, Maset, Salomone, Casarotto, Cristini, Kasa, Quaggiotto



Note: angoli 8 a 3 per il Mestre, recupero 4+5, spettatori oltre 400.

Vittoria sudata per il Mestre che al Baracca supera 3-2 un coriaceo Breno e resta a punteggio pieno. Complice la sconfitta dell'Union Clodiense a Este gli arancioneri comandano ora da soli con 15 punti: domenica prossima big match e derby caldissimo con il Treviso.