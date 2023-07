Serie D, il Mestre ingaggia Ndreca per l'attacco

Akileu Ndreca è l'ultimo acquisto del Mestre: ufficiale l'arrivo dell'attaccante albanese in arancionero.



Classe '99, cresciuto nel Vllaznia, è arrivato in Italia nel 2019 per giocare con la Prodeco Montebelluna. Negli anni seguenti si è alternato tra Union Clodiense e ancora Montebelluna, prima di giocare negli ultimi sei mesi con il Ravenna. Il score in Serie D è 111 presenze e 23 gol.