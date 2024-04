Serie D, il Mestre pareggia 1-1 con il Campodarsego

MESTRE-CAMPODARSEGO 1-1

MESTRE: Yabre, Frison, Casarotto (60′ Barzon), Viviani (77′ Rivi), Canato (54′ Verzini), Carini, Spinelli, Imputato (88′ Caluschi), Mozzo, Pinton, Ndreca (77′ Carli). A disposizione: Sheremeta, Del Savio, Marella, De Leo. All.: Giulio Giacomin.

CAMPODARSEGO: Conti, Oneto, Ballan, Casella (83′ Chajari (93′ Girardello)), Bajic, Gerevini, Cocola (61′ Sofia), Mosti, Pavanello, Diarrassouba, Cupani (61′ Prevedello). A disposizione: Gasperini, Battilana, Demo, Rao, Segalina. All.: Cristiano Masitto.

RETI: 83′ Mosti, 92′ Frison.

ARBITRO: Moncalvo di Collegno.

NOTE: Ammoniti: 25′ Imputato, 64′ Diarrassouba, 80′ Casella, 96′ Mosti. Angoli: 5-3 per il Campodarsego. Recupero: 0’ e 6’.

Il Mestre strappa in extremis il pareggio con il Campodarsego: finisce 1-1 il match del Baracca con i padovani. Le due reti arrivano entrambe nel finale: vantaggio ospite con Mosti all'83', rimedia Frison in Zona Cesarini.

Subito pericoloso il Mestre a pochi secondi dal fischio iniziale: lancio di Casaratot, palla a Frison, nuovamente a Casarotto per Ndreca, che si smarca di Gerevini, tenta il pallonetto con la sfera che va di poco sopra l’incrocio dei pali. Al 5′ angolo per il Mestre: batte Ndreca, Conti esce dai pali e agguanta in presa alta. Azione prolungata del Mestre: Canato dalla sinistra fa partire un traversone che sfila lungo l’area senza inquadrare la porta, palla a Pinton per la testa di Canato che spizza mandandola sul fondo. Tutto questo all’8′. All’11’ tentativo di acrobazia di Mosti in area di rigore del Mestre, fischiato fallo in attacco al numero 8 del Campodarsego. Annullato goal per gli ospiti al 15′ per fuorigioco: dagli sviluppi di un calcio di punizione, traversone di Oneto dalla distanza, testa di Bajic con la sfera che si insacca ma si era alzata la bandierina del guardalinee. Ancora Campodarsego pericoloso al 17′: da centrocampo lancio lungo a cercare Mosti che da buona posizione per un soffio non ci arriva di testa, palla di poco sopra la traversa. Al 27′ tentativo di pallonetto da 25 metri da parte di Ndreca, pallone che si incunea sopra la traversa. Diarrassouba al 33′, su assist di Cupani, fa partire un pallone insidioso all’altezza del primo palo, deviato in corner. Si conclude senza recupero il primo tempo di Mestre-Campodarsego sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa, si parte con gli stessi undici del primo tempo per entrambe le compagini. Al 55′ dalla destra Bajic mette al centro, Yabre svetta più alto di tutti e fa suo il pallone. Tentativo del neo entrato Prevedello al 63′, troppo su Yabre. Al 75′ progressione di Ndreca in area di rigore avversaria, apre per Barzon che calcia in porta, Conti blocca la sfera. Un minuto dopo Yabre esce dai pali e anticipa Sofia. Al 78′ Frison salva la propria porta dall’incursione di Mosti, sul ribaltamento di fronte percussione di Carli, anticipato in uscita da Conti. Il risultato si sblocca all’83’: Carini perde palla, ne approfitta Prevedello che scarica in mezzo per Mosti il quale insacca. Sono 6 i minuti di recupero nella seconda frazione di gioco. Al 92′ punizione dalla trequarti per il Mestre: batte Barzon di sinistro, palla sul palo, poi impatta sul portiere e il rimpallo favorisce Frison che infila in rete. Animi accesi nel finale di partita, il direttore di gara interviene per riportare la calma. Al 95′ Carini passa corto per Rivi che, da terra, calcia in porta, Conti blocca. Si conclude il match con il risultato di 1-1.