Serie D, il Portogruaro batte di misura il Campodarsego

PORTOGRUARO-CAMPODARSEGO 1-0

PORTOGRUARO: Muraca, Cofini, Zamuner, Basso, Alcantara (36′ st Facca), Peresin (16′ st Zanin), Franceschini (28′ st Bertoia), Ferramisco (28′ st Burigotto), Rodriguez (15′ st Lirussi), Bronzin, Dal Compare. Allenatore: Conte.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Buratto (27′ st Michelotto), Perez, Farabegoli, Diarrassouba, Alluci (15′ st Guitto), Rivi (12′ st Buongiorno), Orlandi (26′ st Girardello), Cupani (4′ st Prevedello). Allenatore: Masitto.

Arbitro: Spedale di Palermo.

Reti: 17′ st Lirussi.

Note: ammoniti Alcantara, Buratto, Ferramisco, Muraca e Zanin. Calci d’angolo 1-6. Recupero 1′ e 6′.

Tre punti vitali per il Portogruaro che con il gol di Lirussi ha battuto 1-0 il Campodarsego. Prova di grande solidità per la squadra di mister Conte che resta così in piena lotta salvezza nella zona playout. Nel primo tempo la gara è equilibrata, con un leggero predominio dei padroni di casa in termini di occasioni in avvio: al 6′ ci prova da fuori Basso, poi al 24′ è un cross tagliato di Ferramisco a non trovare compagni all’appuntamento con la deviazione. Il Campodarsego alla lunga alza il baricentro e comincia a giocare e a costruire occasioni: al 25′ Alluci trova la risposta in angolo di Muraca, sui cui sviluppi colpisce di testa Cupani e il portiere si salva d’istinto con i piedi. Al minuto 30 Ballan viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia correre, quindi altra chance al 42′, quando sulla punizione di Alluci ancora l’estremo difensore si rifugia in angolo. Nella ripresa la gara perde vivacità e soprattutto ritmo: in avvio solo un’uscita bassa di Boscolo, prima dell’episodio decisivo. Buongiorno al 44′ trova un cross basso per Perez che devia di tacco ma non trova lo specchio della porta; quindi al 46′ Michelotto ha una buona chance sul destro, ma non trova la giusta coordinazione per battere al volo