Serie D, il Portogruaro batte il Montecchio

Il Portogruaro ritorna dalla trasferta di Montecchio Maggiore con tre punti pesantissimi che valgono oro colato nella difficile corsa alla salvezza. I granata infatti, in 10 uomini per buona parte della ripresa, riescono ad espugnare lo stadio Cosaro per 3-2 grazie alla doppietta di un Bonaldi finalmente decisivo.

Dopo una prima fase di studio il Portogruaro rompe l'equilibrio al 13' quando Dal Compare irrompe su un angolo e incorna in rete. Passa però un quarto d'ora e il Montecchio pareggia con Crestani che riprende una respinta corta di Muraca e insacca. L'inizio di secondo tempo sembra un incubo per il Porto: al 4' Burato segna il 2-1 su calcio di rigore e tre minuti dopo Di Lollo lascia la squadra in 10 dopo aver rimediato la seconda ammonizione. La partita si decide al 24': Gulic davanti a Muraca colpisce un palo clamoroso, il Portogruaro riparte in contropiede, palla in mezzo per il colpo di testa di Alcantara, Petre respinge e Bonaldi ribadisce in rete. I granata capiscono di avere un pizzico di buona sorte per una volta dalla loro parte e al 42' passano in vantaggio: discesa sulla fascia di Franceschini, palla a Facca che scarica per Bonaldi, il quale non perdona e segna il 3-2. E' tripudio granata.