Serie D, il Portogruaro cade con il Levico Terme

LEVICO TERME - PORTOGRUARO 1-0

RETE: 21’ st Moraschi (LT)

LEVICO TERME: Amoroso, Gentile (33’ st Santuari N.), Masetti, Callegaro (9’ st Jovicic), Raggio, Dalla Bernardina, Orsega (27’ st Pollini), Rinaldo, Moraschi (48’ st Compaore), Ongaro (1’ st Gasperotti), Santuari G. All. Graziani

PORTOGRUARO: Piva, D’Odorico, Bertoia, Zamuner (37’ st Franceschini), Basso, Lirussi (13’ st Peresin), Bonaldi (28’ st Facca), Del Rosso, Rodriguez, Bronzin (18’ st Ferramisco), Dal Compare. All. Zanuttig.

ARBITRO: Angelo Tomasi di Lecce

NOTE: 250 spettatori circa. Campo sintetico. Ammoniti: Ongaro, Moraschi, Gasperotti (LT); D’Odorico (P). Recupero: 3’ + 6’

LAVIS. Pesante sconfitta non nel punteggio ma per gli equilibri del campionato per il Portogruaro che perde 1-0 lo scontro salvezza con il Levico Terme e scende al penultimo posto in classifica. Dopo un èrimo tempo avaro di palle gol il match si accende nella ripresa con diverse occasioni da ambo le parti. Al 21’ arriva la marcatura di Moraschi che supera l’estremo difensore portogruarese con un chirurgico diagonale sul secondo palo. E' il gol che decide la partita.