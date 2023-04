Serie D, il Portogruaro esonera Andrea Zanuttig e richiama Mauro Conte

Clamoroso ribaltone al Portogruaro: pochi minuti fa, al termine del match perso malamente 4-0 con il Cartigliano, il club granata ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Andrea Zanuttig e il ritorno di Mauro Conte per la parte finale del campionato. Una mossa decisamente a sorpresa quando ormai mancano 5 partite da giocare: la prossima, giovedì 6, sarà lo scontro diretto per la salvezza con il Torviscosa.

Di seguito il comunicato della società: "Il Portogruaro Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico Mr. Zanuttig. Al Mister va il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e i migliori auguri per il prosieguo professionale e non. La Società ha deciso di richiamare per queste ultime 5 partite di campionato Mr. Mauro Conte che dirigerà da domani sera l’allenamento della squadra".