Serie D, il Portogruaro inizia il 2023 con una sconfitta interna

Niente da fare per il Portogruaro che nella prima partita del 2023 viene sconfitto per 2 a 1 al Mecchia dal Caldiero Terme. Nonostante una discreta prova i granata restano così a mani vuote.

Dopo una prima fase di studio i gialloverdi veronesi vanno vicini al gol con Zerbato e Battistini ma poi vanno sotto. Al 46' infatti il portiere Kuqi stende Facca: è rigore netto e Zamuner trasforma per l'1-0 con cui si va al riposo. Nel seconod tempo il Caldiero pareggia, nuovamente su rigore, anche se in questo caso i dubbi sono veramente molti. In ogni caso capitan Zerbato è implacabile e pareggia i conti. Al 15' grande chance per Facca ma da buona posizione tira alto. Il Caldiero torna a farsi pericoloso al 29' con Manarin e due minuti dopo si porta in vantaggio ancora con Zerbato. Fino al triplice fischio succederà ben poco: il Porto si lecca le ferite in attesa di vedere in campo l'attaccante uruguaiano Leandro Rodriguez, l'unico arrivo finora nella sessione invernale di mercato.