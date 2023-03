Serie D, il Portogruaro pareggia 2-2 ad Adria

Il Portogruaro muove la classifica, ritornando dalla trasferta di Adria con un punto. Al Bettinazzi finisce 2-2, un pareggio che cambia di pochissimo la classifica dei granata ma che quantomeno dimostrano di essersi lasciati alle spalle la sconfitta con il Villafranca Veronese.

Nel primo tempo dopo una fase iniziale di studio l'Adriese rompe gli induci portandosi in vantaggio al 22' con lo svedese Ekblom il quale, partito in posizione dubbia, entra in area e infila Muraca. Il Portogruaro risponde subito: al 25' Lirussi va via sulla sinistra, prova l'assist per Perersin ma Maniero lo anticipa. Il gol del pari arriva 3 minuti dopo: Forapani perde malamente palla a centrocampo, Peresin raccoglie e parte verso l'area, la difesa temporeggia troppo e l'ex Siena prende la mira e infila Lazar. Il primo tempo si chiude sull'1-1 nonostante un paio di occasioni per parte: al 38' ci prova Campione e sfiora la traversa, tre minuti dopo è di nuovo pericoloso Peresin ma stavolta salva la difesa locale. Nel secondo tempo l'Adriese si divora il 2-1 con Ekblom che arriva solo davanti a Muraca ma tira incredibilmente fuori. Scampato il pericolo il Portogruaro al 17' passa in vantaggio quando sugli sviluppi di un corner Zamuner trova la deviazione vincente. Il 2-1 dei granata non dura però neanche 10 minuti: al 26' Bertoia commette fallo da rigore su Feruglio, Moras dagli 11 metri trasforma. La partita resta sul 2-2 fino al 90', l'ultima occasione è una ripartenza per il Portogruaro che però i granata non riescono a sfruttare.