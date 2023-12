Serie D, il Portogruaro pareggia con le Dolomiti Bellunesi

PORTOGRUARO-DOLOMITI BELLUNESI 2-2

GOL: pt 29’ Marangon (r); st 30’ A. Rossi, 35’ Samotti, 49’ Marangon (r).

PORTOGRUARO: Sfriso, Boccafoglia (st 28’ Samotti), Peschiutta, Poletto, Calcagnotto, Pettinà, Sambo (st 21’, A. Rossi), Capellari, Tassi (st 14’ Zupperdoni), Nicoloso, Zanotel (st 28’ K. Rossi). Allenatore: De Mozzi.

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas; Capacchione, Perez, Tiozzo, Toniolo; De Carli (st 36’ Bevilacqua), Mazza (st 42’ De Paoli), Baldassar (st 47’ Masut); Caprioni (st 1’ Cozzari); Biancheri (st 22’ A. Cossalter), Marangon. Allenatore: Zanini.

ARBITRO: Vailati di Crema (assistenti: Posteraro di Verona e Rossetto di Schio).

NOTE. Ammoniti: Tassi, mister De Mozzi, Perez, Mazza, K. Rossi. Espulsi: st 34’ Tiozzo per somma di cartellini, 49’ Nicoloso per proteste. Angoli: 5-2 per il Portogruaro. Recupero: pt 1’; st 5’.

Pareggio con rimpianti per il Portogruaro che pareggia 2-2 con le Dolomiti Bellunesi, venendo raggiunto in zona Cesarini da un rigore di Marangon. La squadra di De Mozzi in recedenza era stata brava a ribaltare il vantaggio ospite con i gol di Rossi e Samotti: resta l'amaro in bocca per due punti sfumati proprio all'ultimo.

Il match, in avvio, è piuttosto bloccato. Nei primi 25’, a provarci sono soprattutto i padroni di casa, al tiro con Zanotel e Nicoloso: in entrambe le circostanze, però, il pallone si perde sul fondo. A ridosso della mezz’ora, invece, palla di Capacchione per Biancheri, bravo a stoppare, fintare e calciare verso la porta di Sfriso, ma è decisiva una deviazione della difesa granata. E, poco più tardi, è protagonista ancora Biancheri: il centravanti viene fermato irregolarmente da Calcagnotto, in area. E guadagna la massima punizione: dal dischetto, è glaciale Marangon. Portiere da una parte, sfera dall’altra.

Al rientro l’intervallo, c’è subito una novità in casa dolomitica, con Cozzari a rilevare Caprioni (uscito in via precauzionale per un colpo alla testa), mentre il Portogruaro scalda subito le mani di Virvilas: il tiro dalla distanza di Capellari è neutralizzato dall’estremo difensore lituano. Il quale nulla può alla mezz’ora, quando Andrea Rossi – entrato da appena 9’ – sfrutta un cross dalla destra e, con un’incornata di testa, insacca l’1-1. È una doccia fredda. E diventa gelata nel momento in cui Tiozzo commette fallo da rigore e viene espulso per somma di ammonizioni: Virvilas respinge il penalty di Nicoloso, ma sulla palla vagante si avventa Samotti. Sembra finita, ma in pieno recupero Perez guadagna il secondo rigore dolomitico, il terrzo di giornata. Dagli 11 metri, si presenta ancora Marangon che segna il definitivo 2-2.