Serie D, il Portogruaro perde 4-0 ed esonera Zanuttig

Sconfitta umiliante ed esonero per mister Andrea Zanuttig: domenica nera per il Portogruaro che al Mecchia perde 4-0 con il Cartigliano e a fine partita decide di sollevare il tecnico, al cui posto ritorna subito Mauro Conte.

Andiamo con ordine. I granata ieri pomeriggio avevano approcciato bene la partita, facendo presagire una partita positiva. Al 10' palla gol per Alcantara che arriva davanti al portiere Chiarello, il quale però gli blocca la strada. Poco dopo su un traversone di Franceschini, Boudraa salva praticamente sulla linea. A questo punto il Porto cala improvvisamente e lascia campo al Cartigliano che poco dopo il 30' passa in vantaggio con Thomas Scapin che dopo aver vinto un rimpallo arriva in area palla al piede e fulmina Muraca. Passano pochi minuti e lo stesso giocatore dei bianco-azzurri raddoppia di testa sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo Zanuttig rivoluziona il Portogruaro che gioca tutto all'attacco, lasciando però spazio ai contropiedi del Cartigliano: al 22' uno di questi è finalizzato da Barzon, è 0-3. L'ennesima ripartenza dei bassanesi viene finalizzata al 29' da Gianmarco Scapin per il 4-0 del Cartigliano. La reazione del Portogruaro è in un colpo di testa di Rodriguez parato da Chiarello. Finisce così con una batosta per i granata che già giovedì a Torviscosa si giocheranno una fetta importante della salvezza.