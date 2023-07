Serie D, il Portogruaro si assicura Niccolò Peschiutta

Ennesimo movimento in entrata per il Portogruaro che ha annunciato l'arrivo del terzino Niccolò Peschiutta.

Classe 2004, mancino, l'anno scorso si è diviso tra Sanvitese in Eccellenza friulana e Luparense in Serie D. Cresciuto nel vivaio dei biancorossi, era esploso nella passata stagione in quanto nonostante il ruole difensivo era stato autore di 5 gol fino a dicembre. Passato poi nella serie superiore, con la squadra di Zironelli ha totalizzato 6 presenze.