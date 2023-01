Serie D, il Portogruaro viene umiliato ad Este

Il Portogruaro tocca il punto più basso della stagione, venendo battuto con un tennistico 6-0 a Este. Buio totale per i granata che incassano la seconda sconfitta di fila e restano penultimi in classifica.

Passano due minuti e l'Este va già in vantaggio con Santi che con un tiro da appena dentro l'area, deviato da un difensore, infila subito Muraca. I padroni di casa insistono e sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Cuccato che esce di un soffio. Il Portogruaro prova a reagire e al 38' costruisce l'azione più pericolosa con un tiro di Bertoia che un difensore dell'Este respinge in scivolata. Sul finire di primo tempo i locali raddoppiano con De Vido che direttamente su calcio di punizione, batte clamorosamente Muraca che in presa alta va completamente a vuoto. Nel secondo tempo al 57' i granata sprecano un'ottima chance, cross per Bonaldi che da ottima posizione tira però alto. Passano tre minuti e l'Este punisce il Portogruaro: palla persa al limite dell'area e gran botta di Perkovic che toglie le ragnatele dall'incrocio. Al 63' Dal Compare ferma la corsa di Piccardi, rosso e rigore. Dagli 11 metri Santi spiazza Muraca e sigla il 4-0. Quattro minuti più tardi palla in mezzo di Santi per Franzolin, il quale serve Perkovic che di destro insacca sul secondo palo. Al 70' c'è di nuovo gloria per De Vido che incorna in rete un cross dalla destra.