Serie D, il Portogruaro vince 1-0 sul Breno

BRENO - PORTOGRUARO 0-1

RETI: 6’ Ejesi (P).

BRENO (4-4-2): Delvecchio; Verzeni (43’ st Meni), Tagliani (C) (5’ st Albini), Baschirotto, Cristini (1’ st Brancato); Pelamatti, Quaggiotto, Scanzi, Kasa (49’ st Arpini); Marcolin, Bassini (1’ st Negretti). A disp. Bariselli, Berna, Maritato, Sampietro. All. Stridi (Bersi squalificato).

PORTOGRUARO (4-4-2): Battaiotto, Boccafoglia, Peschiutta (29’ st Zanotel), Longato, Calcagnotto, Pettinà, Zupperdoni (36’ st Stefani), Finazzi (C) (25’ st Poletto), Ejesi (29’ st Samotti), Nicoloso (42’ st Villanova), Rossi A. A disp. Sfriso, Speltri, Sambo, Rossi K. All. Furlanis.

ARBITRO: Pani di Sassari (assistenti Ambrosino di Nichelino e Tuccillo di Pinerolo).

ESPULSO: 39’ Pelamatti (B) rosso diretto.

AMMONITI: Quaggiotto (B), Baschirotto (B), Calcagnotto (P).

NOTE: recuperi 1’ e 5’.

Tre punti d'oro per il Portogruaro che vince 1-0 sul campo del Breno e si porta a +4 dalla zona playout. Un successo pesante per i granata che sbloccano subito con Ejesi, giocano l'intero secondo tempo in superiorità numerica senza tuttavia raddoppiare e rischiando di subire un pareggio beffardo che fortunatamente non arriva.

Parte forte il Portoruaro: al 2’ Zupperdoni di destro, alto. E' il preludio per il gol che arriva al 6' con il mancino a giro vincente di Ejesi. I granata spingono e vanno vicini al raddoppio al 21' con un destro di Zupperdoni fuori di un niente. Ancora più clamorosa l'occasione di Peschiutta che al 32' colpisce la traversa. Al 39’ espulso Pelamatti tra le fila del Breno e padroni di casa in 10. Al 42’ colpo di testa di Nicoloso, palla fuori. Nella ripresa si vede il Breno al 2' con un tiro di Quaggiotto parato da Battaiotto. Al 4’ mancino a giro di Marcolin: fuori di un niente. Al 23’ Delvecchio dice di no a Nicoloso, negandogli il raddoppio. Al 26’ contropiede Breno con Marcolin, destro in corner. I padroni di casa nonostante l'uomo in meno sfiorano il pareggio nell'ultimo quarto di partita: al 31’ Marcolin viene anticipato all’ultimo dall’estremo difensore mentre al 36’ il estro di Kasa termina fuori di un niente. Il pareggio non arriva e il Porto festeggia tre punti d'oro.