Serie D, il programma del weekend

La Serie D in questo fine settimana sarà impegnata nel 22° turno di campionato.

Il Mestre anticipa a sabato pomeriggio il proprio incontro che si disputerà all'Internorm Arena di Bolzano. Un incontro non dei più facili per gli arancioneri: la Virtus è quarta in classifica e non perde in casa da circa due mesi. I biancorossi però all'andata furono sconfitti 2-0 e arrivano da ben sei pareggi consecutivi. Arbitra Palumbo di Bari.

Il Portogruaro domenica al Mecchia ospiterà il Cjarlins Muzane: dopo la pesante sconfitta, non nel punteggio quanto negli equlibri della classifica, di domenica scorsa con il Levico i granata troveranno di fronte una squadra in netta risalita. I basso friulani negli ultimi due hanno infatti conquistato quattro vittorie e tre pareggi, salendo fino all'attuale 12° posto. Il Porto proverà a replicare quanto successo nel match quando la squadra allora allenata da Mauro Conte si era imposta 1-0 al Della Ricca.

Infine impegno casalungo anche per l'Union Clodiense CS che se la vedrà con la Luparense. Con due vittorie di fila i granata sono tornati in lotta per la vittoria finale dopo il lungo periodo di appannamento. I lupi padovani domenica scorso hanno battuto 1-0 la Prodeco Montebelluna e cercherà di dare continuità in un campionato per loro ben al di sotto delle aspettative. Arbitra Bonci di Pesaro.