Serie D, il programma di domenica

25^ giornata di campionato domenica per la Serie D, mancano ancora diverse partite ma i punti pesano sempre di più.

L'Union Clodiense, dopo il bel successo di Montebelluna che certifica uno stato di forma ottima, torna al Ballarin per affrontare il Villafranca Veronese. La formazione rossoblu occupa il penultimo posto della classifica e arriverà di conseguenza a Chioggia alla disperata ricerca di punti per la salvezza. All'andata a Villafranca finì con un pareggio a reti bianche.

Test importante per il Mestre che dopo le tre vittorie consecutive affronterà il Caldiero Terme. I gialloverdi veronesi sono infatti quinti ma distano solo cinque punti dagli arancioneri che invece sono decimi. Arbitra Cortale di Locri.

Infine partita quasi da dentro o fuori per il Portogruaro che sarà di scena a Montecchio Maggiore. La squadra di Zanuttig dopo il pareggio con qualche rimpianto con la Luparense non può fare altro che vincere in terra vicentina: solo i tre punti rimetterebbero in corsa i granata, considerati i dieci punti di distanza tra le due squadre. Al Cosaro arbitrerà Bruschi di Ferrara.