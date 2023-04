Serie D, il punto dopo i risultati odierni

Due vittorie e una sconfitta per le tre squadre veneziane impegnate nel torneo di Serie D.

Match a dir poco rocambolesco al Ballarin per l'Union Clodiense che riesce ad avere ragione per 4-3 delle Dolomiti Bellunesi. Union avanti con Aliù al 10', pareggio ospite al 39' con Arcopinto, 2-1 di Tognoni, 3-1 in autogol e partita che sembra chiusa. Accorcia Pettinà all'89', al 94' Padovan fa il 4-2 e l'ultima parola è di Corbanese. I granata restano così a ridosso della capolista Legnago Salus.

Vince di misura ma sono tre punti pesantissimi per il Portogruaro che regola 1-0 il Campodarsego. Quattro punti in due partite per mister Conte dal suo ritorno, decisiva la rete di Lirussi. Porto così aggrappato al treno dei playout.

Stecca infine il Mestre che non dà continuità al bel successo sul Levico Terme e cade 2-1 a Montebelluna. La rete arancionera porta la firma di Cardellino.