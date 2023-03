Serie D, il punto dopo le partite di oggi

Accorcia ancora l'Union Clodiense che nella giornata del campionato di Serie D pareggia con il Torviscosa. I granata vanno avanti con il colpo di testa Ouro alla mezzora del primo tempo, a un minuto dalla fine pareggio dei friulani con Gubellini che lascia più di qualche rimpianto.

La capolista Legnago Salus infatti si conferma in un momento di flessione e perde 2-1 al Baracca. Gran vittoria del Mestre che passa al 26' con una perla di Segalina, subisce il pareggio di Gatto su rigore ma ancora dagli 11 metri trova il gol vincente con Cardellino. Arancioneri così a +4 dalla zona playout.

Un buon punto per il Portogruaro che da un campo ostico come il Bettinazzi di Adria porta a casa un pari che muove la classifica. Nel primo tempo è botta e risposta tra Ekblom e Peresin, nella ripresa Zamuner porta in vantaggio i granata che poi vengono però ripresi da Moras su rigore. Il Portogruaro in classifica viene ora raggiunto dal Villafranca al terz'ultimo posto.