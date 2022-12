Serie D, il punto sul calciomercato del Mestre

Tempo di mercato e arrivano i primi cambiamenti nella rosa del Mestre.

Innanzitutto è addio con Nicolò Severgnini, un nome importante del Mestre delle ultime stagioni e più volte capitano, sceso di categoria per indossare la maglia del Trevisio. In uscita anche Fabrizzio Marottoli che ha trovato casa nel campionato di Eccellenza sarda, Leonardo Pasian, tornato alla Liventina e l’attaccante Daniele Pilotto.

Sul fronte degli arrivi, la società si sta muovendo in modo mirato per inserire alcune pedine in ogni reparto. Si inizia con un ritorno, quello del centrocampista Mattia Poletto, classe ’99 e proveniente dal Chieti. Poletto aveva già indossato la casacca arancionera nella stagione 2019/20. Burocrazia permettendo, dovrebbe già essere a disposizione per la partita di oggi col Montebelluna.