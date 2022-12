Serie D, il punto sulle tre veneziane del girone C

Nell'ultimo turno del 2022 della Serie D l'Union Clodiense CS pareggia in casa con l'Este. Al Ballarin vanno in vantaggio gli ospiti al nono del secondo tempo con Franzolin, pareggia per i granata poco dopo la mezzora Tognoni. La squadra di Andreucci al giro di boa chiude in quarta posizione.

Al Mecchia nel derby tra Portogruaro e Mestre a spuntarla è la squadra di casa per 1-0: un successo tirato per i capelli ma che vale tantissimo nella corsa salvezza. A decidere l'incontro, portato a casa con merito dai granata, è l'autogol di Gabrieli al 17' della ripresa. Il Portogruaro torna a vincere dopo una vita e lascia l'ultimo posto, Mestre che chiude male il 2022 con appena un punto di vantaggio sulla zona playout.

Il campionato va in pausa per le festività natalizie e ritornerà domenica 8 gennaio.