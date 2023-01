Serie D, il punto sulle tre veneziane

Girone C

Serie D Girone C

E' ritornata in campo oggi pomeriggio la Serie D per il 18° turno del girone C.

L'Union Clodiense CS al Ballarin impatta per 0-0 con il Cjarlins Muzane e non approfitta dei mezzi passi falsi di Adriese e Virtus Bolzano, entrambe in pareggio. I granata occupano così la quarta posizione, a -3 dalla vetta di Adriese e Legnago.

Bel colpo in trasferta del Mestre che vince 2-1 a Torviscosa. In terra udinese gli arancioneri si impongono con i gol di Feltrin e Nicoloso, portandosi così a +3 sulla zona playout.

Infine inizio di 2023 amaro per il Portogruaro che in casa cade 2-1 con il Caldiero Terme. L'inizio di partita dei granata era in realtà stato a favore dei granata, a segno con un rigore di Zamuner. Nella ripresa arrivava però la rimonta dei veronesi che costringeva il Porto al 10° stop stagionale.