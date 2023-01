Serie D, il punto sulle veneziane

Nella giornata di Serie D l'Union Clodiense vince 1-0 a Montecchio Maggiore e coglie 3 punti pesanti: ai granata basta la rete di Graziano Aliù per battere i biancorossi dell'ex Mario Vittadello. I granata, grazie al pareggio della Virtus Bolzano e alla sconfitta dell'Adriese, balzano così al secondo posto insieme ai polesani.

Due brutte sconfitte invece per Mestre e Portogruaro. Gli arancioneri al Baracca subiscono il 3-1 del Campodarsego e restano in zona playout. Pesante battuta d'arresto anche per il Porto che cade 1-0 nello scontro salvezza con il Levico Terme e per effetto della vittoria del Torviscosa scivolano in penultima piazza e sarebbero retrocessi direttamente.