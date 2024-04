Serie D, l'Union Clodiense batte la Luparense e festeggia la vittoria del campionato

UNION CLODIENSE - LUPARENSE 1-0



Union Clodiense: Franzini, Barsi, Pozzi, Serena, Buratto, Salvi, Manfredonia (71’ Burraci), Serena (89’ Pellizzari), Aliù (67’ Sinani), Mauri (67’ Rabbas), Beltrame (83’ Cescon). All. Andreucci.



Luparense: Groaz, De Zen, Graziano, Cuccato (83’ Lo Duca), Semenzato, Blesio, Marino (87’ Callegaro), De Rinaldis (83’ Arduini), Vetere (45’ Gabbianelli), Bianco (45’ Calì), Buongiorno. All. Bagatti.



Marcatori: 41’ Manfredonia.

Arbitro: Ubaldi di Fermo.

Note: ammoniti Semenzato e Marino. Spettatori 2000 circa.



Con l'1-0 sulla Luparense l'Union Clodiense festeggia davanti al proprio pubblico la vittoria del campionato e la promozione in Serie C dopo quasi mezzo secolo di assenza. Alla squadra di Andreucci basta la rete di Manfredonia per aver ragione di una squadra in caduta libera: alla fine della gara si è dimesso l'allenatore Bagatti. Ovviamente morale opposto in casa Union con lunghissimi festeggiamenti iniziati al Ballarin e poi proseguiti per le vie di Chioggia.

L'avvio della contesa è equilibrato e il primo sussulto degno di nota arriva al nono minuto con un corner procurato da Bianco e battuto da Blesio, il traversone attraversa l'area e finisce sulla testa di Buongiorno che in controtempo non trova lo specchio della porta. Al 23' padroni di casa pericolosi, Mauri dal limite dell’area raccoglie un pallone con i giri giusti e calcia di poco a lato della porta difesa da Groaz. Al minuto 41 ecco la rete del vantaggio dell'Union Clodiense, sponda di Aliù che apparecchia la tavola per la conclusione di Manfredonia dal limite dell'area, il tiro non pare irresistibile ma Groaz beffato dal rimbalzo e dall'angolazione non riesce ad opporsi. Sul punteggio di 1-0 per i granata si va dunque al riposo.

Nella ripresa partono meglio i lupi che con un colpo di testa di Calì si fanno vedere dalle parti di Franzini e poco più tardi reclamano un contatto su De Rinaldis in area avversaria che il direttore di gara non reputa punibile con un calcio di rigore. Al 65' Semenzato già ammonito atterra Mauri dopo essere stato saltato nell'uno contro uno dentro l'area rossoblù e per il direttore di gara in questo caso il rigore è netto. Dal dischetto si presenta lo stesso Mauri che si fa ipnotizzare da un super Groaz che disinnesca il tiro del fantasista di Andreucci. Al 72' altro guizzo granata con la punizione di Beltrame dalla trequarti che sembra un assist perfetto per la testa di Rabbas che spedisce però la sfera alta di poco sopra la traversa. In pieno recupero calcia alto Barsi ed è l'ultima emozione del match.