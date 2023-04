Serie D, l'Union Clodiense cade in casa

UNION CLODIENSE-CAMPODARSEGO 0-1

UNION CLODIENSE: Zecchin, Nalesso, Gning, R. Serena (19′ st Calabrese), Munaretto, CUomo, Tognoni (34′ st Minicucci), Vecchione (9′ st Padovan), Aliù, F. Serena, Ouro (11′ pt Rossi, 9′ st Duse). A disposizione: Bragato, Calcagnotto, Salvi, Ferrara. Allenatore: Andreucci.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Girardello (12′ st Negrin), Buratto, Perez (12′ st Guitto), Farabegoli, Rivi (17′ st Michelotto), Alluci (36′ st Vitetta), Buongiorno, Orlandi (41′ st Bertazzolo), Prevedello. A disposizione: Minozzi, Cupani, Cocola, Marini. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Arcidiacono di Acireale.

Reti: 1′ st Buongiorno.

Note: ammoniti Perez, R. Serena, Vecchione, Girardello, Farabegoli, Duse, Minicucci, Masitto (all. Campodarsego) e Calabrese. Calci d’angolo 4-2. Recupero 3′ e 6′.

Si ferma la serie positiva dell'Union Clodiense che al Ballarin perde 1-0 con il Campodarsego, decisivo il gol di Buongiorno a inizio secondo tempo. Per i granata una sconfitta che da un lato non fa male considerato che il Legnago ha ugualmente perso, dall'altro lato proprio per questo in caso di successo l'Union sarebbe andata a +3.

In avvio, la gara di Chioggia parte in maniera molto nervosa, le due squadre sentono l’importanza della gara e in campo lo si avverte. Tanto che la prima vera occasione, se così si può definire, arriva al 25′ sul destro di Aliù, che viene però murato da Perez sul più bello. Al 37′ il primo squillo della squadra di Masitto, che ci prova Buongiorno, e poi replica un minuto dopo con Orlandi, senza trovare lo specchio. Al 39′ la formazione di Andreucci va in rete con Rossi ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Si va all’intervallo in parità, ma la gara si sblocca quando, sul calcio d’inizio della ripresa, i biancorossi attuano lo schema che risulterà vincente: palla a Prevedello che crossa, palla prolungata di tacco da Rivi e colpo di testa risolutivo di Buongiorno, è 0-1. L'Union Clodiense accusa il colpo e i biancorossi insistono: al 13′ Alluci ci prova su invito di Prevedello, ma viene chiuso da Zecchin; al 18′ Buongiorno si incunea in area e viene atterrato, l’arbitro lascia correre. Dopo una punizione alta di Michelotto (24′), i padroni di casa ci riprovano con Serena (35′) e poi al 40′ con Calabrese. Nel finale grande agonismo, ma l’ultima, uscita sicura di Boscolo sull’ennesimo lancio lungo dei padroni casa chiude la gara: finisce in gloria per il Campodarsego.