Serie D, l'Union Clodiense fa suo il derby

Continua l'ottimo momento di forma dell'Union Clodiense che si impone per 2-0 al Bettinazzi, facendo suo il derby con l'Adriese e vendicando l'umiliante 6-0 subito in coppa due mesi fa. Una vittoria decisamente meritata per la squadra granata che con questi tre punti ha accorciato a -4 (con una partita in meno) sulla capolista Legnago, sconfitta a Bolzano.

Al 4' Fasolo si accentra con una giocata pregevole ma calcia debole a lato. Al 14' punizione Union, svetta Fasolo ed è un grande miracolo di Bonucci a negare il goal ai granata. Al 20' Si vede l'Adriese con il colpo di testa di Tiozzo su punizione, palla alta. Passano 20 minuti e i granata vanno avanti: Fasolo si procura un calcio di rigore e Ouro lo trasforma, 1 a 0. Nel secondo tempo è sempre la squadra di Andreucci a fare la partita: al 50' bella giocata di Ouro che riceve un lancio lungo e calcia di prima intenzione, di piede Bonucci mette in corner. Sull'angolo seguente Fasolo calcia al volo, respinta di un difensore dell'Adriese, proteste per un presunto tocco di mano. Al 60' ecco servito il raddoppio: schema fantastico tra Serena e Fasolo, tiro-cross e comodo tap-in di Ouro per la doppietta personale. Al 63' Aliu combina bene per Issa, una chiusura di Montin evita guai all'Adriese. Al 73' l'ex Gioè suona la carica per i locali la sua rovesciata esce di poco. Al 82' Tinazzi come un treno sulla sinistra, Ouro forse trattenuto non ci arriva per poco. L'Adriese assalta nel finale il fortino dei granata che reggono bene fino al triplice fischio dell'arbitro.