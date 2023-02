Serie D, l'Union Clodiense in rimonta batte il Portogruaro

Successo in rimonta per l'Union Clodiense CS che in rimonta si aggiudica il derby granata con il Portogruaro.

Al Ballarin è' la squadra di mister Zanuttig, a sorpresa vista la classifica, a portarsi in vantaggio dopo un paio di minuti: Alcantara riceve un lancio, si inserisce in area da sinistra e infila Zecchin. Il vantaggio dura 20 minuti perchè i padroni di casa al 22' pareggiano con l'incornata di Aliù sugli sviluppi di un corner. Al 33' Minicucci calcia a giro col mancino e non dà scampo, anche per via di una deviazione, a Muraca. L'Union insiste e al 38' Riccardo Serena con un calcio di punizione telecomandato infila la terza rete. Nella ripresa il Portogruaro prova a rientrare in partita, l'occasione migliore è un piazzato di Di Lollo che però Zecchin respinge. A tempo scaduto Oura sfiora il poker, Muraca con un grande intervento dice di no.

L'Union Clodiense porta così a casa i tre punti e continua l'inseguimento al Legnago, il Portogruaro resta invece mestamente sul fondo della classifica.