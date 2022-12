Serie D, l'Union Clodiense pareggia con l'Este

L'Union Clodiense si congeda con un pareggio: i granata al Ballarin fanno 1-1 con l'Este, allontanandosi così dalle primissime posizioni. I granata al giro di boa si trovano infatti in terza posizione, a tre punti dalla capolista Adriese.

Il primo tempo di ieri pomeriggio si è chiuso sullo 0-O, evidenziando una maggior spinta dei giallorossi padovani. Al 13' Santi con una torsione di testa impegna severamente il portiere Zecchin. Al 39' Menato, ancora di testa, sfiora il gol. Nel secondo tempo l'Union Clodiense ha una grande chance grazie al rigore che Fasolo si procura: Aliù però se lo fa respingere da Agosti. All'8' Zecchin salva di nuovo i granata dall'incornata di Menato ma non può nulla sul tiro di Franzolin al 9'. Entra Tognon per scuotere la squadra e, dopo aver saggiato i riflessi di Agosti al 18', dieci minuti dopo trova la via per infilare il gol del pareggio.