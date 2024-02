Serie D, l'Union Clodiense perde con il Cjarlins Muzane

CJARLINS MUZANE – UNION CLODIENSE CHIOGGIA 1 – 0

CJARLINS MUZANE Carnelos, Bonafede, Guizzini, Clemente (43’ st Chiccaro), Dionisi, Cuomo, Bassi, Nchama(33’ st Castagnaviz), Moraschi (22’ st Lucatti), Belcastro (27’ st Calabrese), Fyda (46’ st Kyeremateng). A disposizione: Bonucci, Zarrillo, Cigagna, Maletic. All. Princivalli.

UNION CLODIENSE CHIOGGIA Franzini, Barsi (31’ st Bonetto), Pozzi (37’ st Cescon), Serena, Munaretto, Salvi, Pellizzari (41’ st Cescon), Manfredonia, Aliù, Rabbas, Sinani (27’ st Mauri). A disposizione: Fall, Sinn, Burraci, Semenzato, Cester, Perini. All. Andreucci.

Arbitro Petraglione di Termoli.

Marcatori Nella ripresa, al 48’ Lucatti.

Note Angoli: 4 a 4. Recupero: 1’ e 5’. Ammoniti: Clemente, Barsi e Salvi.

L'Union Clodiense cade 1-0 sul campo del Cjarlins Muzane, subendo la rete decisiva di Lucatti nei minuti. Secondo tempo stop di fila per i granata, considerando anche la partita di coppa di domenica scorsa, ma il contemporaneo stop del Treviso a Mestre lascia a 12 i punti di vantaggio sui biancocelesti. Poche le occasioni, da una parte e dall’altra, con la prima creata dalla squadra ospite dopo 5’ quando il calcio di punizione, da posizione defilata, di Serena costringe Carnelos ad alzare con i pugni un campanile prima della presa, poco dopo, per anticipare il tentativo di Aliù. Gara contratta e solo al 30’ il Cjarlins Muzane si fa vedere dalle parti di Franzini, con il calcio di punizione di Belcastro bloccato dall’estremo ospite, quest’ultimo costretto poco dopo a respingere con i pugni il piazzato dello stesso Belcastro. Prova a farsi vedere, prima dell’intervallo, anche l’Union Clodiense e al 44’ il colpo di testa di Aliù, dal traversone di Rabbas, è alto sopra la traversa. Ripresa che non cambia nel motivo, con poche sortite offensive e al 10’ la ripartenza di Bassi porta Fyda alla conclusione, potente con il sinistro, che si perde alta. Ed è lo stesso attaccante di casa al 37’ a tentare la conclusione, con il sinistro alto, prima del finale che premia i padroni di casa: sul corner di Calabrese, il movimento di Lucatti ad anticipare tutti sul primo palo si rivela azzeccato per il colpo di testa che supera Franzini e si infila la rete.