Serie D, l'Union Clodiense rinforza l'attacco

Manèl Minicucci è un nuovo giocatore dell'Union Clodiense Chioggia Sottomarina.



Giocatore offensivo classe 1995, capace di ricoprire tutti i ruoli a supporto della prima punta, proviene dalla Lega Pro, dove ha giocato la prima parte della stagione con la Recanatese dove ha collezionato 19 presenze e dove lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D. Manèl vanta però una grande esperienza avendo indossato le maglie di Roma, Siena e Bari a livello giovanile, di Fidelis Andria e Monopoli in serie C e in serie D con Latina e San Giorgio Sedico tra le altre.