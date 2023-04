Serie D, la presentazione della 31^ giornata

La Serie D domenica torna in campo per la 31^ giornata di campionato.

L'Union Clodiense, dopo aver rallentato il passo nelle ultime settimane, riparte dal Ballarin: i granata tra le mura amiche ricevono le Dolomiti Bellunesi, dodicesimi in classifica. All'andata finì 2-1 per i bellunesi, serve un successo all'Union per credere ancora nella vittoria del torneo.

Match in trasferta invece per il Mestre: gli arancioneri dopo il bel successo sul Levico Terme sono ora attesi dalla Prodeco Montebelluna. I trevigiani sono ultimi in classifica ma arrivano dalla vittoria sul Cartigliano e contro il Mestre giocheranno sicuramente alla morte per sperare ancora nella zona playout. La squadra di Zecchin con una vittoria al San Vigilio metterebbe praticamente in ghiaccio la salvezza.

Infine il Portogruaro del Conte bis, ripartito dal pareggio di Torviscosa, ritorna al Mecchia. I granata se la vedranno infatti con l'ostico Campodarsego, quinto in classifica e in piena lotta per la zona playoff. All'andata finì 1-1 allo stadio Gabbiano, domenica arbitra Spedale di Palermo.