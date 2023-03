Serie D, la presentazione del prossimo turno

Il campionato di Serie D prosegue spedito verso il traguardo, domenica le squadre saranno in campo per la 27^ giornata del torneo.

L'Union Clodiense, con il morale alle stelle dopo il derby vinto ad Adria, ritorna al Ballarin per affrontare il Cartigliano. I bassanesi sono squadra tutt'altro che semplice e la vittoria di misura (1-2) ottenuta all'andata lo testimonia. In ogni come detto nell'ambiente granata c'è grande entusiasmo e la rimonta sul Legnago non pare più impossibile. Arbitra Maresca di Napoli.

Trasferta tosta per il Mestre che va nel basso Friuli per affrontare il Cjarlins Muzane. La squadra di Carmine Parlato è senza dubbio in una forma strepitosa. All'andata finì con un clamoroso 7-1 a favore degli arancioneri che sancirono l'esonero dell'ex Luca Tiozzo: da quel momento in poi il Cjarlins ha iniziato un nuovo campionato e ora è ad appena un punto dai playoff.

Infine altro scontro salvezza di capitale importanza per il Portogruaro che ospiterà il Villafranca Veronese ultimo in classifica. Dopo averli battuti 3-0 nella passata stagione nel match decisivo per la promozione in Serie D i granata puntano al bis per dare continuità ai 7 punti nelle ultime 3 partite. Dirigerà l'incontro Molinaro di Lamezia Terme.