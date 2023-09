Serie D, Matteo Pinton torna ufficialmente al Mestre

Matteo Pinton è un nuovo gioctore del Mestre. Padovano, classe 1998, ruolo esterno difensivo, aveva esordito in prima squadra a Mestre nella stagione 16/17, di fresca uscita dalla Primavera dell’Hellas Verona.

Pinton, dopo l’esperienza in arancionero e una stagione all’Union Feltre, è approdato stabilmente in serie C, prima a Verona con la Virtus e poi per tre stagioni al Mantova, da dove proviene.