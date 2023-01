Serie D, Mauro Conte non è più l'allenatore del Portogruaro

Girone C

Serie D Girone C

Fine corsa per Mauro Conte al Portogruaro: il tecnico è stato ufficialmente sollevato dall'incarico dopo il pesantissimo 6-0 incassato ieri pomeriggio sul campo dell'Este. Mister Conte chiude così dopo poco più di un anno e mezzo la sua avventura in granata dopo aver conquistato lo scorso maggio la promozione in Serie D. La squadra si trova al penultimo posto della classifica.



Di seguito il comunicato della società: "ll consiglio direttivo del Portogruaro Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Mr. Mauro Conte. A Mr. Conte oltre ai migliori auguri per il futuro personale e professionale, va il ringraziamento per aver contribuito alla conquista della serie D al termine dell’ entusiasmante campionato di Eccellenza 2021/2022. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nominativo del nuovo allenatore".