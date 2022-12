Girone C

Considerato il turno infrasettimanale in programma mercoledì 21 dicembre Mestre e Adriese si sono accordate per anticipare a sabato pomeriggio l'incontro previsto per domenica. Resta invariato l'orario del fischio d'inizio che resta fissato alle 14.30

L'ultimo precedente è datato 22 febbraio: in quell'occasione la squadra di Zecchin si impose per 2-1, gol di Nicoloso e Tardivo.