Serie D, mister Andreucci accetta il pareggio dell'Union Clodiense

Pareggio beffardo per l'Union Clodiense che viene raggiunta sull'1-1 dal Torviscosa a un minuto dalla fine. L'allenatore dei granata Antonio Andreucci accetta comunque con serenità il risultato del campo:

E' normale che quando prendi gol all'ultimo minuto, dopo aver avuto l'occasione del raddoppio, c'è sempre del rammarico. Sapevamo che era una partita combattuta, che l'avversario era ostico e che il campo era in una determinata situazione. I ragazzi hanno lottato, si è giocato molto sulle palle alte. E' un pareggio che lascia del rammarico per come è avvenuto ma che sul campo dobbiamo accettare, sapevamo che era una trasferta difficile. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni con Tognoni e Issa, idem il Torviscosa. Resta un po' di amaro in bocca, questa energia va convogliata nella partita di sabato prossimo con il Villafranca e fare tesoro degli errori. Il campo non era bello ma lo sapevamo. La classifica non la guardo, dobbiamo fare punti su tutti i campi, guardiamo a sabato.