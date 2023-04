Serie D, mister Andreucci presenta Mestre-Union Clodiense

Derby oggi pomeriggio allo stadio Baracca: alle 15 in campo Mestre e Union Clodiense per una partita mai banale e che mette punti pesanti in palio.

Il tecnico dei granata Antonio Andreucci ha presentato così la sfida:

"Sarà una partita molto importante per noi, un derby molto motivante contro il Mestre che sicuramente è una buonissima squadra, ha parecchi giocatori interessanti, alcuni che ho allenato come Corteggiano, D'Apollonia, Finazzi e Pizzul, per cui senz'altro un avversario di tutto rispetto. Noi ci siamo allenati al meglio in questa settimana per provare a raccogliere il massimo al Baracca, per quanto riguarda chi giocherà, sappiamo che abbiamo quattro squalificati, per il resto abbiamo cercato di recuperare più giocatori possibile, e domani vedremo chi potrà scendere in campo, alcune situazioni le dovrò valutare domani mattina. Come sempre cercheremo di raccogliere il massimo, sappiamo che sarà una bellissima sfida e vogliamo avere la consapevolezza di giocarcela fino alla fine".