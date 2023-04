Serie D, mister Andreucci presenta Union Clodiense-Dolomiti Bellunesi

Conferenza stampa della vigilia per Antonio Andreucci: il tecnico dell'Union Clodiense ha parlato a 24 ore dal match del Ballarin con le Dolomiti Bellunesi.

"Giriamo subito pagina dopo il match di Bolzano nel quale abbiamo perso pur colpendo quattro pali. Domani sarà una partita dura, pensare che sia facile vincere in questo girone è sbagliato. Abbiamo grande fame di far risultato, troviamo una squadra che ha degli ottimi valori, dei giocatori importanti e ha messo in difficoltà diverse squadre. Ci siamo preparati bene, abbiamo dedicato la settimana al recupero di alcuni giocatori infortunati e a gestire queste situazioni che nelle ultime partite potrebbero fare la differenza. Faccio un grande in bocca al lupo a Issa, 6 gol per un giocatore del 2002 sono numero importanti, ci dispiace non averlo nelle ultime partite. Abbiamo fiducia che chi lo sostituirà sarà all'altezza della situazione".