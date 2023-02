Serie D, mister Zanuttig analizza il match del Portogruaro

Pareggio con rimpianti per il Portogruaro che al Mecchia con la Luparense rischia poco, crea occasioni ma ancora una volta fatica enormemente a segnare. Il tecnico dei granata Andrea Zanuttig ha così analizzato la partita:

"Sicuramente c'è del rammarico, abbiamo costruito quattro situazioni nitide di fronte a un avversario a cui abbiamo concesso solo un calcio di punizione e qualche mischia. Abbiamo fatto una prestazione importante, da squadra che lotta per rimanere nella categoria con la cattiveria giusta e le motivazioni giuste. Domenica scorsa a Chioggia non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, con questo invece ce la giochiamo con tutti. Penso che i giocatori del Portogruaro hanno l'onere e l'onore di vestire una maglia importante, prima di soccombere bisogna dare tutto per ottenere il massimo. Nonostante tutto ci abbiamo messo l'anima e anche la qualità perchè le occasioni avute le abbiamo costruiti. Chiaro che si fa fatica a concretizzare, dobbiamo essere più cattivi in fase conclusiva. Le situazioni potevano e dovevano andare in maniera diversa. Quella di Montecchio sarà una delle tante partite complicate, lavorando bene in settimana possiamo andare a fare una prestazione importante".