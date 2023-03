Serie D, mister Zanuttig soddisfatto a metà del Portogruaro

Soddisfatto a metà il tecnico del Portogruaro Andrea Zanuttig dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'Adriese:

"Usciamo con un po' di rammarico, abbiamo avuto un'occasione enorme alla fine. L'atteggiamento è stato positivo, ugualmente la prestazione e questo mi fa ancora di più arrabbiare se penso alla partita di domenica scorsa. I ragazzi sono stati bravi e hanno interpretato la partita nel modo giusto, non ci siamo difesi a oltranza e alla lunga qualcosa in più meritavamo. Il primo gol loro probabilmente era in fuorigioco ma vabbè fa parte del gioco. La squadra è viva e ci crede, non esiste a sei giornate dalla fine a non credere nella salvezza: è una cosa che non posso accettare. La squadra deve essere questa e credere in quello che fa, sono convinto che ce la faremo.