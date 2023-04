Serie D, mister Zecchin festeggia la salvezza del Mestre

Si festeggia in casa Mestre dopo il 2-1 sull'Union Clodiense che ha certificato la matematica salvezza degli arancioneri: una bella vittoria nel derby con i granata che è valsa il traguardo minimo per una squadra che però a inizio stagione aveva ben altri obiettivi. A confermarlo il tecnico Gianpietro Zecchin:

"L'obiettivo minimo è stato raggiunto, con un po' di sofferenza. Ci sono annate che partono con certe aspettative e dopo ti rivelano tutt'altro, può capitare. Ogni anno fa storia a sè e ti riserva della sorprese come le cinque sconfitte iniziali, sono stati un bel gap e non è stato facile ripartire. Alla fine siamo salvi, è stata una stagione così però siamo in Serie D ancora è questa è la cosa positiva. Sono stati bravi i ragazzi ad affrontare una partita così difficile e a ottenere il massimo risultato, portiamo a casa tre punti importantissimi e cerchiamo di finire bene il campionato. Non abbiamo subito grosse occasioni loro, tremato un po' alla fine ma poco nel complesso. A Montebelluna non abbiamo sbagliato l'approccio ma abbiamo avuto troppa fretta, siamo stati poco attenti e quest'anno ogni volta che siamo andati sotto non siamo mai riusciti a riprendere la partita. Il pubblico è l'anima di questo sport, ricordo cos'è stato giocare durante il Covid con gli stadi vuoti".