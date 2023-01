Serie D, nuovo arrivo in casa Portogruaro

Girone C

Serie D Girone C

Secondo movimento in entrata in poche ore per il Portogruaro che ufficializza l'arrivo del centrocampista Lucio Boris Di Lollo, nella prima parte della stagione al Campobasso.

Molisano, classe '93, ha praticamente giocato per tutta la sua carriera in Serie D. Ha vestito le maglie di Olympia Agnonese, L'Aquila, Aprilia, S.N. Notaresco, Castelfidardo, Nocerina, Giulianova, Città di Isernia e Lanusei.