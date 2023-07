Serie D, nuovo ritorno a centrocampo per il Mestre

Nuovo arrivo in casa Mestre: dalla Luparense arriva il centrocampista Gianluca De Leo. Per gli arancioneri è l'ennesimo cavallo di ritorno dopo Boscolo Papo, Casarotto e Frison.



Dopo aver militato nelle categorie giovanili dell’Inter, nella stagione 20/21, Gianluca De Leo, centrocampista nato nel 2002 a Mercato San Severino in provincia di Salerno, si afferma proprio con la maglia del Mestre, quando a soli 18 anni conquista subito un posto da titolare in prima squadra, diventando ben presto una “rivelazione” del torneo e che lo porterà a ricevere il premio come miglior Under del girone C di serie D.



Successivamente il passaggio alle Dolomiti Bellunesi e la scorsa stagione alla Luparense, squadra dalla quale proviene.