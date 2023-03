Serie D, oggi il recupero Union Clodiense-Villafranca Veronese

Oggi pomeriggio alle 14.30 si recupera Union Clodiense-Villafranca Veronese, partita sospesa al minuto 12' lo scorso 26 febbraio sul risultato di 0-0 a causa del fortissimo vento. Un incontro importantissimo per i granata che in caso di successo tornerebbero in vetta dopo 4 mesi ad inseguire.

Mister Antonio Andreucci ha così presentato la partita:

"Domani affrontiamo il Villafranca, squadra che sta lottando per non retrocedere, per cui ci sono motivazioni opposte. Noi vogliamo fare nostra la partita per poter incrementare la nostra classifica. La partita di domenica a Torviscosa deve essere un trampolino di lancio per poter affrontare bene questa gara che sarà comunque ricca d'insidie visto che l'avversario è di tutto rispetto con ottimi giocatori. Il nostro obiettivo è vincere la partita per poter migliorare sempre più la nostra classifica. Per quanto riguarda la rosa, Fasolo e Minicucci stanno recuperando e domani saranno convocati, in più Salvi ha una microfrattura ad uno zigomo e rientrerà la prossima settimana. È una partita che durerà 80 minuti e 90 minuti, sarà fondamentale avere l'approccio giusto fin dai primi minuti"