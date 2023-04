Serie D, oggi pomeriggio il turno infrasettimanale

Girone C

Serie D Girone C

Turno infrasettimanale per la Serie D che oggi pomeriggio vedrà impegnate tutte le squadre del girone alle ore 15.

L'Union Clodiense, capolista insieme al Legnago, sarà impegnata nella lunga trasferta di Bolzano. La squadra granata affronterà infatti la Virtus all'Internorm Arena, campo in erba sintetica. L'Union arriva dalla sconfitta con il Campodarsego e nel match d'andata ha perso 2-1. Potrebbe essere la giornata della svolta per la squadra di Andreucci e per l'intero campionato, considerato che ci sarà lo scontro diretto tra Este e Legnago.

Il Mestre invece ospita al Baracca il Levico Terme: una partita da non falire per gli arancioneri che troveranno la penultima della classe, distante 11 punti. La squadra di Zecchin è a +4 sulla zona playout e con 3 punti farebbe un passo forse decisivo verso l'agognata salvezza. Arbitra Lotito di Cremona.

Scontro diretto anche per il Portogruaro: i granata, incassato l'umiliante poker casalingo dal Cartigliano che è costato la panchina ad Zanuttig e il ritorno di Conte, saranno di scena a Torviscosa. Una vera e propria finale per il Porto, all'andato sconfitto 1-0 dalla squadra di Pittilino al Mecchia. Il fischietto designato è Esposito di Napoli.