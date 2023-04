Serie D, pareggio a reti bianche tra Portogruaro e Dolomiti Bellunesi

PORTOGRUARO - DOLOMITI BELLUNESI 0-0

PORTOGRUARO: Muraca; Cofini, Dal Compare, Zamuner, Peresin (st 39’ Zanin), Bertoia (st 17’ Basso), Lirussi (st 27’ Bronzin), Ferramisco, Franceschini (st 33’ Costa) Rodriguez (st 14’ Bonaldi), Alcantara. Allenatore: M. Conte.

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas; Alcides, Vavassori, Alari (st 1’ Conti), Toniolo; Faraon, De Carli, Arcopinto (st 39’ T. Cossalter); Artioli; Corbanese (st 26’ A. Cossalter), Svidercoschi. Allenatore: D. Zanin.

ARBITRO: Paccagnella di Bologna (assistenti Roselli di Avellino e Selleri di Bologna).

NOTE. Ammoniti Zamuner, Vavassori, Bonaldi. Angoli 6-2 per il Portogruaro. Recupero pt 3’; st 7’.

Il Portogruaro torna a fare punti: la sconfitta con la Virtus Bolzano i granata pareggiano a reti bianche al Mecchia con le Dolomiti Bellunesi. Un punto che muove la classifica ma si allarga la forbice con il Montecchio, distante ora 6 punti, mentre sotto il Montebelluna va a -1: si deciderà tutto domenica prossima a Mestre. La partita si apre con minuto di silenzio dedicato a Sergio De Cian: l’ex presidente del San Giorgio Sedico, una delle tre società che hanno fondato il club dolomitico, scomparso ieri all’età di 84 anni. Ci provano subito i “blancos”, in realtà in tenuta scura, con Corbanese che ruba palla al limite dell’area e calcia di sinistro, ma viene murato in angolo. I padroni di casa crescono col passare del tempo: al 23’ Alari spezza in maniera provvidenziale un contropiede condotto da Lirussi mentre Peresin calcia fuori di un soffio al termine di una bella triangolazione (31’) e Virvilas intercetta la botta di Franceschini (34’). Al rientro dall’intervallo le Dolomiti Bellunesi premono sull’acceleratore. Arriva così una doppia occasione: Svidercoschi, al rientro da titolare, esalta i riflessi di Muraca e sulla ribattuta Arcopinto sfiora il bersaglio grosso. Il Portogruaro prova allora a mischiare le carte: è proprio il neo entrato Costa a lambire il palo a 6’ dallo scadere. Tanti duelli, poche occasioni, nessun gol: alla fine regge il punteggio di partenza.