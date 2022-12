Serie D, pirotecnico pareggio nel derby Union Clodiense-Mestre

Finisce in parità il derby veneziano tra Union Clodiense e Mestre che pareggiano 2-2. Al Ballarin è stato un match vibrante e indeciso fino all'ultimo secondo.

I padroni di casa partono a razzo e dopo pochi minuti sono già avanti: al 4' Ouro va in pressione su Feltrin, ruba la palla e infila Albieri. Il Mestre reagisce prontamente e trova il gol del pareggio al 12' con un preciso diagonale di Segalina. Al 16' Union avanti con Cuomo che irrompe in area avversaria per il gol del 2-1 granata. Sul finire del primo tempo gli arancioneri tornano in partita: cross di Nicoloso per il neo arrivato D'Apollonia che trova subito il primo gol in maglia mestrina.

Dopo un primo tempo scoppiettante la ripresa lascia il meglio per gli ultimi minuti. Al 45' infatti i granata usfruiscono di un calcio di rigore per un fallo ai danni di Alù, dal dischetto va Calabrese ma Albieri respinge la conclusione. Finisce 2-2.

In classifica i punti di distanza tra le due squadre restano quattro, molto pochi ma che per l'Union Clodiense significano 4° posto e 10° per il Mestre: è un campionato che chiamare equilibrato è dir poco.