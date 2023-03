Serie D, pareggio nel recupero e vetta raggiunta per l'Union Clodiense

Nel recupero con il Villafranca Veronese l'Union Clodiense non va oltre il pareggio a reti bianche: se da una parte i granata raggiungono così il Legnago Salus in testa, dall'altro lato con i tre punti avrebbero conquistato la vetta solitaria. Per come si era messa la gara per i granata è comunque un punto che vale oro.

La partita, ripresa dal 12' di gioco (minuto dell'interruzione), è stata all'insegna del grande equilibrio per parecchi minuti. Al 29' Ciuffo dalla distanza prova a sorprendere Zecchin, palla fuori di poco. Nel finale di primo tempo l'Union spinge parecchio ma senza mai creare grossi grattacapi al portiere avversario. Al 47' Issa ci prova subito con un tiro controbalzo, alto di poco. Al 61' l'episodio che segna la partita: rigore per il Villafranca ed espulsione di Tinazzi per somma di ammonizioni. Dal dischetto tira Stanghellini, Zecchin si allunga a sinistra e respinge. Manca ancora mezzora di partita, l'Union nonostante l'uomo in meno non rinuncia a giocare ma occasioni concrete non se ne vedono, idem per il Villafranca. Nonostante la classica girandola di sostituzioni il risultato non si schioda dallo 0-0.