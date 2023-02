Serie D, pari a reti bianche per l'Union Clodiense

UNION CLODIENSE – LUPARENSE 0-0

UNION CLODIENSE (3-5-2) Zecchin; Munaretto, Cuomo, Tinazzi; Marocco, Tognoni (67' Calabresi), Serena F. (82' Padovan), Serena R., Ouro (82' Duse); Fasolo (79' Minicucci), Aliù. All. Andreucci

LUPARENSE (3-4-2-1) Voltan; Mariutto, Montesano, Manè; Solerio, Boscolo, Beltrame, Bia (82' Cabianca); Beccaro (82' Rubbo), Toffanin; Gnago (60' Merkaj). All. Zironelli

NOTE: espulso Montesano per somma di ammonizioni. Ammonizioni Gnago, Toffanin, Manè, Ouro, Boscolo. Recupero pt 2', st 4'. Recupero 700 circa.

ARBITRO: Bonci (Pesaro).

Al Ballarin Union Clodiense e Luparense non si fanno male, pareggiando per 0-0. Un punto a testa quindi che per i granata è una mezza occasione persa, considerando sia la superiorità numerica nel quarto d'ora finale sia il fatto che il big match Adriese-Legnago è finito in parità. I granata con il punto conquistato salgono a 36 punti, a -4 dal primo posto. Domenica prossima testacoda ancora al Ballarin contro il Portogruaro ultimo in classifica.