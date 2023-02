Serie D, pari Mestre a Caldiero

Continua la serie positiva del Mestre che pur non ottenendo la terza vittoria di fila esce dal campo di Caldiero con un punto. Un pareggio che consente comunque agli arancioneri di mantere un certo margine sulla zona playout.

L'inizio di partita vede il Mestre all'attacco: al 7' cross di Mele per Miccoli, Kuqi blocca il tiro. All'11' palla di Pizzul per Ortega, ancora il portiere del Caldiero è attento e para. I veronesi sono pericolosi al 12' quando Righetti evita la marcatura, si presenta davanti ad Albieri che è bravo di piede a respingere la sua conclusione. Al 19' invece il colpo di testa di Baldani scheggia la traversa. Nonostante le premesse le occasioni diminuiscono nel resto del primo tempo finchè al 3' della ripresa il Mestre rompe gli indugi. Al 3' Nicoloso dal limite vede l'inserimento di Pizzul che in diagonale infila il portiere. Il Caldiero non ci sta e trova subito il gol con una punizione di Baldani, l'arbitro peròlo annulla. Al 28' i veronesi comunque pareggiano con un colpo di testa dell'ex Battistini. L'ultima emozione è per la squadra di Zecchin con un gran tiro di Gabrieli al 35' che colpisce in pieno la traversa.