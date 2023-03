Serie D, pesante sconfitta casalinga per il Portogruaro

Sconfitta pesante per il Portogruaro che perde 3-1 lo scontro salvezza con il Villafranca Veronese: al Mecchia passano i rossoblu che conquistano l'intera posta in palio, rendendo ancora più ingarbugliata la lotta salvezza.

L'inizio di partita faceva presagire una domenica di festa per i granata: al 7' punizione battuta veloce veloce da Peresin, la palla arriva a Franceschini che non ci pensa due volte e scarica in rete sul primo palo. I granata gestiscono abbastanza tranquillamente il resto della prima frazione, sbagliando però a insistere veramente per cercare il raddoppio e accontentandosi del minimo vantaggio. Errore decisivo perchè il Villafranca con il passare dei minuti alza sensibilmente il baricentro: al 18' la prima avvisaglia con un colpo di testa di Stanghellini che termina in fondo al sacco ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Due minuti dopo su corner Cofini devia maldestramente nella propria porta, è 1-1. L'occasione per il 2-1 arriva al 25' quando Peresin serve Lirussi in contropiede, il quale però si fa anticipare dal portiere. La doccia gelata arriva al 42' quando Leveh ha tutto il tempo di controllare la sfera e infilarla alle spalle di Muraca. Il Portogruaro si getta in avanti alla ricerca del pareggio ma al 49' viene di nuovo infilzato da Leveh che in contropiede sigla il definitivo crollo dei granata.